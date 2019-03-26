На Каменском водохранилище нашли тело второго рыбака
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Полтавской области на Каменском водохранилище в 13:43 найдено тело второго рыбака, пропавшего 22 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Полтавской области.
"На Каменском водохранилище в 13:43 найдено тело второго рыбака, пропавшего 22 марта вблизи села Орлик Кобеляцкого района", - сообщили в ГСЧС.
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Напомним, 22 марта, вблизи села Келеберда Кременчугского района трое рыбаков выпали из лодки на реке Днепр.