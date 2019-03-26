На Кам'янському водосховищі знайшли тіло другого рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Полтавській області на Кам'янському водосховищі о 13:43 знайдено тіло другого рибалки, який зник 22 березня, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС у Полтавській області.
"На Кам'янському водосховищі о 13:43 знайдено тіло другого рибалки, який зник 22 березня поблизу села Орлик Кобеляцького району", - повідомили у ДСНС.
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Нагадаємо, 22 березня, поблизу села Келеберда Кременчуцького району троє рибалок випали з човна на річці Дніпро.