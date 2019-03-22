На Полтавщині троє чоловіків перекинулися на човні, один загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вчора поблизу села Келеберда Кременчуцького району троє рибалок випали з човна на річці Дніпро. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
“21.03.2019 року поблизу с. Келеберда Кременчуцького району 3-е рибалок на р. Дніпро випали з човна та потрапили у воду. Було врятовано 2-х рибалок, мешканців м. Полтави: громадянина К. 1966 року народження і громадянина К. 1986 року народження, яких з діагнозом загальне переохолодження та садна тулуба було госпіталізовано до міської клінічної лікарні м. Горішні Плавні. Стан здоров’я чоловіків — середньої тяжкості”, — йдеться у повідомленні.
Пізніше з річки вилучили тіло третього рибалки, яке направлено на експертизу для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області на Бурштинському водосховищі, 15 березня, втрачено зв’язок з рибалкою, який, ймовірно, втопився. Пошукові роботи тривають.