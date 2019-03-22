В Полтавской области трое мужчин перевернулись на лодке, один погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вчера возле села Келеберда Кременчугского района трое рыбаков выпали из лодки на реке Днепр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"21.03.2019 года вблизи с. Келеберда Кременчугского района 3-е рыбаков на р. Днепр выпали из лодки и попали в воду. Были спасены 2-е рыбаков, жителей Полтавы: гражданин К. 1966 года и гражданина К. 1986 года рождения, которых с диагнозом общее переохлаждение и ссадины туловища были госпитализированы в городскую клиническую больницу г. Горишние Плавни. Состояние здоровья мужчин - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Позже из реки извлекли тело третьего рыбака, которое направлено на экспертизу для установления причины смерти.
Напомним, в Ивано-Франковской области на Бурштынском водохранилище, 15 марта, потеряна связь с рыбаком, который, вероятно, утонул. Поисковые работы продолжаются.