На Кам'янському водосховищі знайдено тіло одного із рибалок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, 25 березня, на Кам'янському водосховищі знайдено тіло одного із рибалок, який зник 22 березня поблизу села Орлик Кобеляцького району. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС у Полтавській області.
"25 березня о 14:40 на Кам'янському водосховищі знайдено тіло одного із рибалок, який зник 22 березня поблизу села Орлик Кобеляцького району", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, пошуки іншого ще тривають.
Як повідомляв УНН, у місті Кременчуці Полтавської області перекинувся моторний човен, доля 4 людей залишається невідомою.
Нагадаємо, 22 березня, поблизу села Келеберда Кременчуцького району троє рибалок випали з човна на річці Дніпро.