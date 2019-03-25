"25 марта в 14:40 на Каменском водохранилище найдено тело одного из рыбаков, который исчез 22 марта вблизи села Орлик Кобеляцкого района", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, поиски другого рыбака продолжаются.

Как сообщал УНН, в Кременчуге Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек остается неизвестной.

Напомним, 22 марта, вблизи села Келеберда Кременчугского района трое рыбаков выпали из лодки на реке Днепр.