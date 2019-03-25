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На Каменском водохранилище найдено тело одного из рыбаков

Киев • УНН

 • 10254 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, 25 марта, на Каменском водохранилище найдено тело одного из рыбаков, который исчез 22 марта вблизи села Орлик Кобеляцкого района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСНС в Полтавской области.

На Каменском водохранилище найдено тело одного из рыбаков

"25 марта в 14:40 на Каменском водохранилище найдено тело одного из рыбаков, который исчез 22 марта вблизи села Орлик Кобеляцкого района", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, поиски другого рыбака продолжаются.

Как сообщал УНН, в Кременчуге Полтавской области перевернулась моторная лодка, судьба 4 человек остается неизвестной.

Напомним, 22 марта, вблизи села Келеберда Кременчугского района трое рыбаков выпали из лодки на реке Днепр.

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