На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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suspilneSuspilne
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
ivano-frankovskИвано-Франковск
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  107650 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  117907 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  120195 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  112444 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  78287 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153123 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167885 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172333 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151400 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

В Ивано-Франковской области, Украина, прогремели взрывы, в области и городе была объявлена воздушная тревога, поскольку Воздушные силы сообщили о запуске ракет "Кинжал", нацеленных на энергетические объекты.

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На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф

путин передал российские дочерние компании Bosch и Ariston во временное управление "Газпрому", продолжив национализацию иностранного бизнеса в россии.

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путин передал "Газпрому" активы Ariston и Bosch в рф

Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ

Канада выделяет дополнительные $15 млн на беспилотники, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и надувные суда для оборонных нужд Украины.

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Канада выделила дополнительное финансирование на дроны и артснаряды для ВСУ

В оккупированном Мариуполе взрывы

В оккупированном Россией Мариуполе, раздались громкие взрывы. Городской совет предположил, что Вооруженные силы России, вероятно, несут ответственность за обстрел гражданских опираясь на информацию от местных пабликов.

Война •   •  14731 просмотра
В оккупированном Мариуполе взрывы

Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики

Воздушные силы Украины объявили воздушное предупреждение об угрозе баллистических ракет с северо-востока и обнаружили две вражеские крылатые ракеты, одна из которых направлялась на северо-запад над Винницкой областью вблизи границы с Молдовой, а другая сначала была нацелена на Кропивницкий, но впоследствии изменила курс на Черкасскую область.

Война •   •  19841 просмотра
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики

В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

Полковник полиции Александр Иванов умер в больнице после тяжелых ранений, полученных во время атаки российского беспилотника "шахед" на Харьков 4 апреля.

Общество •   •  18795 просмотра
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"

Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вага начала 1700-километровый велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать средства для Вооруженных сил Украины, продемонстрировать солидарность и призвать к дальнейшей помощи Украине.

Война •   •  19401 просмотра
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState

Противник прорвал оборону в Кисловке, что на Херсонском направлении, закрепившись в населенном пункте после массированного контрнаступления.

Война •   •  17727 просмотра
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState

НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Черный аист", посвященную 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы и возрождению дикой природы Чернобыльского заповедника.

Общество •   •  16739 просмотра
НБУ выпустил памятную монету с аистом черным к 38-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая военную помощь, интеграцию в ЕС и НАТО, усиление санкций против россии и конфискацию российских активов.

Война •   •  16544 просмотра
Продолжение военной поддержки и интеграция Украины в ЕС и НАТО: Шмыгаль встретился с главой МИД Латвии