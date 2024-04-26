На Ивано-Франковщине раздаются взрывы

Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики

Воздушные силы Украины объявили воздушное предупреждение об угрозе баллистических ракет с северо-востока и обнаружили две вражеские крылатые ракеты, одна из которых направлялась на северо-запад над Винницкой областью вблизи границы с Молдовой, а другая сначала была нацелена на Кропивницкий, но впоследствии изменила курс на Черкасскую область.