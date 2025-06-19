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На границе со Словакией возможны сбои в одном из пунктов пропуска: что нужно знать

Киев • УНН

 • 248 просмотра

С 19 по 25 июня 2025 года будет ограничено движение на КПП "Убля - Малый Березный" из-за технических работ с 8:00 до 18:00. Рекомендовано пользоваться другими пунктами пропуска.

На границе со Словакией возможны сбои в одном из пунктов пропуска: что нужно знать

Возможность пересечения границы Украины со Словакией временно сузится, в одном из пунктов пропуска планируют технические работы, предупредили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

С 19 по 25 июня 2025 года на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" будет временно ограничен движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.

- сообщили в украинской таможне со ссылкой на словацких коллег.

Как ожидается, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или же приостановлен.

Словацкая сторона просит водителей, велосипедистов и пешеходов быть особенно осторожными при пересечении границы и соблюдать указания.

Как пересечь границу

В то же время, путешественники могут воспользоваться ближайшими автомобильными пограничными переходами "Вишне Немецке - Ужгород" или "Велке Слеменце - Малые Селменцы", предназначенными для пешеходов и велосипедистов, а также железнодорожным пограничным переходом "Черна над Тисой - Чоп", согласно действующему расписанию движения железных дорог.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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