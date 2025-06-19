На границе со Словакией возможны сбои в одном из пунктов пропуска: что нужно знать

Возможность пересечения границы Украины со Словакией временно сузится, в одном из пунктов пропуска планируют технические работы, предупредили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

С 19 по 25 июня 2025 года на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" будет временно ограничен движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы. - сообщили в украинской таможне со ссылкой на словацких коллег.

Как ожидается, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или же приостановлен.

Словацкая сторона просит водителей, велосипедистов и пешеходов быть особенно осторожными при пересечении границы и соблюдать указания.

Как пересечь границу

В то же время, путешественники могут воспользоваться ближайшими автомобильными пограничными переходами "Вишне Немецке - Ужгород" или "Велке Слеменце - Малые Селменцы", предназначенными для пешеходов и велосипедистов, а также железнодорожным пограничным переходом "Черна над Тисой - Чоп", согласно действующему расписанию движения железных дорог.