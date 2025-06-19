На кордоні зі Словаччиною можливі перебої в одному з пунктів пропуску: що треба знати
Київ • УНН
З 19 по 25 червня 2025 року буде обмежено рух на КПП "Убля - Малий Березний" через технічні роботи з 8:00 до 18:00. Рекомендовано користуватись іншими пунктами пропуску.
Можливість перетину кордону України зі Словаччиною тимчасово звузиться, в одному з пунктів пропуску планують технічні роботи, попередили у Держмитслужбі у четвер, пише УНН.
З 19 по 25 червня 2025 року на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля - Малий Березний" буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи
Як очікується, у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.
Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину кордону та дотримуватися вказівок.
Як перетнути кордон
Водночас, мандрівники можуть скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами "Вишне Нємецьке - Ужгород" або "Велке Слеменце - Малі Селменці", призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом "Чірна над Тісою - Чоп", згідно з чинним розкладом руху залізниць.