На кордоні зі Словаччиною можливі перебої в одному з пунктів пропуску: що треба знати

Можливість перетину кордону України зі Словаччиною тимчасово звузиться, в одному з пунктів пропуску планують технічні роботи, попередили у Держмитслужбі у четвер, пише УНН.

З 19 по 25 червня 2025 року на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля - Малий Березний" буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи