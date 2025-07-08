На границе с Венгрией возобновили работу после ограничений из-за непогоды
Киев • УНН
Пункт пропуска "Дзвонковое-Лонья" на границе с Венгрией возобновил работу в обычном режиме. Ранее его деятельность была временно приостановлена из-за непогоды.
На границе с Венгрией возобновлена работа пункта пропуска "Дзвонковое-Лонья" после сбоев из-за непогоды, сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.
Работа пункта пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией возобновлена. Пропускные операции проводятся в обычном режиме
Путешественников призвали учесть данную информацию при планировании заграничных поездок.
Напомним
Из-за непогоды были временно приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" на украинско-венгерской границе.