На границе с Венгрией возобновили работу после ограничений из-за непогоды

На границе с Венгрией возобновлена работа пункта пропуска "Дзвонковое-Лонья" после сбоев из-за непогоды, сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.

Работа пункта пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией возобновлена. Пропускные операции проводятся в обычном режиме - сообщили в ГПСУ.

Путешественников призвали учесть данную информацию при планировании заграничных поездок.

Напомним

Из-за непогоды были временно приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" на украинско-венгерской границе.