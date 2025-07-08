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На границе с Венгрией возобновили работу после ограничений из-за непогоды

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Пункт пропуска "Дзвонковое-Лонья" на границе с Венгрией возобновил работу в обычном режиме. Ранее его деятельность была временно приостановлена из-за непогоды.

На границе с Венгрией возобновили работу после ограничений из-за непогоды

На границе с Венгрией возобновлена работа пункта пропуска "Дзвонковое-Лонья" после сбоев из-за непогоды, сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.

Работа пункта пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией возобновлена. Пропускные операции проводятся в обычном режиме

- сообщили в ГПСУ.

Путешественников призвали учесть данную информацию при планировании заграничных поездок.

Напомним

Из-за непогоды были временно приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дзвонковое-Лонья" на украинско-венгерской границе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная пограничная служба Украины
Венгрия
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