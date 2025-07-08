На кордоні з Угорщиною відновили роботу після обмежень через негоду
Київ • УНН
Пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья" на кордоні з Угорщиною відновив роботу у звичному режимі. Раніше його діяльність була тимчасово призупинена через негоду.
На кордоні з Угорщиною відновлено роботу пункту пропуску "Дзвінкове-Лонья" після збоїв через негоду, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.
Роботу пункту пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною відновлено. Пропускні операції проводяться в звичному режимі
Мандрівників закликали врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.
Нагадаємо
Через негоду було тимчасово призупинено пропускні операції у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні.