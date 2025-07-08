На кордоні з Угорщиною відновили роботу після обмежень через негоду

На кордоні з Угорщиною відновлено роботу пункту пропуску "Дзвінкове-Лонья" після збоїв через негоду, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.

Роботу пункту пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною відновлено. Пропускні операції проводяться в звичному режимі - повідомили у ДПСУ.

Мандрівників закликали врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.

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Через негоду було тимчасово призупинено пропускні операції у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні.