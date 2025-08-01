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На границе с Молдовой возможны задержки: что известно

Киев • УНН

 • 996 просмотра

На пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" начаты ремонтные работы по модернизации инфраструктуры. Это может привести к временным задержкам при пересечении границы с Молдовой.

На границе с Молдовой возможны задержки: что известно

На границе с Молдовой возможны задержки. В пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" начались ремонтные работы. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Гостаможслужба обратилась к гражданам Украины и международным перевозчикам, которые планируют пересекать границу с Молдовой.

Сообщаем, что в пункте пропуска "Кельменцы-Ларга" начаты ремонтные работы по модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры. В связи с этим возможны временные задержки при прохождении погранично-таможенного контроля

- пояснили в службе.

Водителей просят учитывать эти обстоятельства и при необходимости заблаговременно скорректировать свой маршрут.

Напомним

На пункте пропуска "Будомеж-Грушев" возможно замедление движения легкового транспорта из-за дорожных работ. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска.

Ольга Розгон

Общество
Государственная таможенная служба Украины
Украина
Молдова