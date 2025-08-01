На кордоні з Молдовою можливі затримки: що відомо
Київ • УНН
На пункті пропуску "Кельменці-Ларга" розпочато ремонтні роботи з модернізації інфраструктури. Це може призвести до тимчасових затримок при перетині кордону з Молдовою.
На кордоні з Молдовою можливі затримки. У пункті пропуску "Кельменці-Ларга" почались ремонтні роботи. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
Деталі
Держмитслужба звернулась до громадян України та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Молдовою.
Повідомляємо, що у пункті пропуску "Кельменці-Ларга" розпочато ремонтні роботи з модернізації митної та прикордонної інфраструктури. У зв’язку з цим можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю
Водіїв просять зважати на ці обставини та за потреби завчасно скорегувати свій маршрут.
Нагадаємо
На пункті пропуску "Будомєж-Грушів" можливе сповільнення руху легкового транспорту через дорожні роботи. Водіям рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску.