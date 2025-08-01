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Financial Times

На кордоні з Молдовою можливі затримки: що відомо

Київ • УНН

 • 142 перегляди

На пункті пропуску "Кельменці-Ларга" розпочато ремонтні роботи з модернізації інфраструктури. Це може призвести до тимчасових затримок при перетині кордону з Молдовою.

На кордоні з Молдовою можливі затримки: що відомо

На кордоні з Молдовою можливі затримки. У пункті пропуску "Кельменці-Ларга" почались ремонтні роботи. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

Держмитслужба звернулась до громадян України та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Молдовою.

Повідомляємо, що у пункті пропуску "Кельменці-Ларга" розпочато ремонтні роботи з модернізації митної та прикордонної інфраструктури. У зв’язку з цим можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю

- пояснили в службі.

Водіїв просять зважати на ці обставини та за потреби завчасно скорегувати свій маршрут.

Нагадаємо

На пункті пропуску "Будомєж-Грушів" можливе сповільнення руху легкового транспорту через дорожні роботи. Водіям рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску.

Ольга Розгон

Суспільство
Державна митна служба України
Україна
Молдова