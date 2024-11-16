На фронте состоялось 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

ukenru
Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
19:42 • 28068 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 123938 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 128754 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 135085 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 133296 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 115765 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 106698 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 129066 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107583 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 116069 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет

Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет

 • 21002 просмотра
SpaceX Маска готовится провести тендерное предложение с ценой $135 за акцию - Reuters

SpaceX Маска готовится провести тендерное предложение с ценой $135 за акцию - Reuters

 • 31748 просмотра
План победы Украины и сотрудничество с Киевщиной: Кравченко провел ряд встреч с должностными лицами Польши

План победы Украины и сотрудничество с Киевщиной: Кравченко провел ряд встреч с должностными лицами Польши

 • 23573 просмотра
Зеленский собрал совещание по Плану устойчивости: обсуждали пункт о политике героев

Зеленский собрал совещание по Плану устойчивости: обсуждали пункт о политике героев

 • 23945 просмотра
Цены на продукты в оккупированном Крыму стремительно растут: что происходит

Цены на продукты в оккупированном Крыму стремительно растут: что происходит

 • 28711 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 123938 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 113464 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 122301 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 129066 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 140103 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 68783 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 71467 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 72577 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 62869 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 54551 просмотра
Актуальное
На фронте состоялось 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 795 просмотра

Read in English

За сутки произошло 132 боевых столкновения, самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. На Покровском направлении враг потерял 340 военных, уничтожена техника и вооружение.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск: с начала суток, на фронте состоялось 132 боевых столкновения. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 16.11.2024, передает УНН.

В настоящее время произошло 132 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 56 авиаударов, сбросив при этом 74 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 593 дроны-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Стрелечьей, еще одна атака продолжается.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово подразделения Сил обороны отбили девять штурмов. Продолжается одно боестолкновение. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шийковка.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска десять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. Все атаки противника были отбиты. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Боровая, Ивановка, Дроновка, Шийковка.

В Торецке и в направлении Щербиновки противник семь раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Светлодарск, Петровка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 32 раза атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Сухая Балка, Ровно, Мирноград, Сухой Яр, Кринича, Новый Труд.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 340 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один БТР, одна ББМ, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл и одна пушка оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум танкам, одному БТР и пушке.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 25 вражеских атак. Одна из них продолжается. В основном бои продолжаются в районах Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Враг сбросил один КАБ на Анновку.

Четырнадцать раз противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя на Времовском направлении, три атаки продолжаются. В то же время враг нанес авиаудары по районам Великой Новоселки, Темировки и Андреевки.

Четыре раза безуспешно враг атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отражали 24 атаки противника.

Зеленский объяснил, почему на востоке есть продвижение рф16 нояб. 2024, 10:22 • 42672 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков