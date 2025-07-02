На фронте с начала суток произошло 112 боевых столкновений – Генштаб ВСУ

С начала суток вторника, 1 июля, на российско-украинском фронте было зафиксировано 112 боестолкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления. Об этом информирует в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

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Согласно оперативной информации по состоянию на 22.00 01.07.2025, с начала суток произошло 112 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и 73 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 882 дрона-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых два продолжаются до сих пор. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, совершил 256 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 12 раз атаковал на Юго-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки и в сторону Амбарного.

Враг восемь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Радьковка, Степовая Новоселовка, Синьковка, Голубовка, Загрызовое, Зеленый Гай и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Ридкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки и в сторону Григоровки и Выемки.

Сегодня наши войска отбили одну атаку противника в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 29 штурмовых и наступательных действий.

Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лысовка, Новосергиевка, Муравка, Орехово и Алексеевка.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 118 и ранили 84 оккупантов на данном направлении; уничтожили 11 автомобилей, восемь мотоциклов, пять БпЛА, два терминала спутниковой связи, антенну БпЛА, пункт управления БпЛА и четыре укрытия для личного состава; кроме этого повреждено четыре орудия противника - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Перестройка, Поддубное, Веселое, Малеевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении украинские защитники трижды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Каменское.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Обострение на фронте уже продолжается и ожидать чего-то нового не стоит. Оно может завершиться только после мирных переговоров. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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