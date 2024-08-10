На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

  •  41964 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  35067 просмотра
Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  36875 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38486 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38250 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  158545 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  161965 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  167162 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  170228 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  170490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

  •  10456 просмотра
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  104756 просмотра
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  109102 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  124832 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  111942 просмотра
Актуальное
На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 21:15  •  7327 просмотра

Read in English

С начала суток 9 августа произошло 70 боевых столкновений, активнее всего на Покровском направлении - 25 боев. россия нанесла 2 ракетных и 51 авиаудар, использовала 458 дронов-камикадзе и осуществила более 3300 обстрелов.

С начала суток 9 августа на фронте произошло 70 боевых столкновений. наиболее активно враг и дальше наступает на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 09.08.2024, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала суток россияне нанесли по территории Украины два удара ракетами и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли 458 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска. На 22:00 бои еще продолжались.

На Купянском направлении произошло боестолкновение возле Табаевки. На Лиманском направлении в течение суток россияне атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Силы обороны отбили семь атак, еще три продолжались.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Наши защитники отбили семь атак, еще три - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений ВСУ остановили девять атак рашистов в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении противник шесть раз наступал: вблизи Ивановского, Ступочек и Часового Яра. Силы обороны отбили четыре атаки, еще две продолжались.

На Торецком направлении россияне атаковали украинские войска 12 раз: возле Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка. Десять боестолкновений завершились, два продолжались.

На Покровском направлении, с начала суток зафиксировали 25 боев неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Желанного и Яснобродовки. Силы обороны отбили 17 атак, восемь продолжалось.

По уточненной информации Генштаба, на Покровском направлении с начала суток Силы обороны обезвредили 234 оккупантов, 84 из них - безвозвратно. Также украинская армия уничтожила бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА различных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме того, украинские защитники повредили два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один БПЛА и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг трижды бесполезно атаковал позиции Сил обороны вблизи Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении противник пошел в наступление в сторону Водяного. На вечер 9 августа атака продолжалась, в Генштабе заверили, что ситуация находится под контролем украинских защитников.

На Ореховском направлении враг безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки9 августа 2024, 15:38 • 33264 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
nyu-iorkНью-Йорк
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
  •  85650 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
  •  107256 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  118331 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  112140 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
8 августа 2024, 18:05  •  113033 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
8 августа 2024, 17:49  •  103534 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
8 августа 2024, 15:36  •  103563 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
8 августа 2024, 13:51  •  86994 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
8 августа 2024, 13:05  •  65031 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
8 августа 2024, 12:39  •  54515 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Популярные

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38250 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38486 просмотра
Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  36875 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  35067 просмотра
За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

За 4 дня враг сбросил на Сумщину 154 авиабомбы

  •  41964 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  158545 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  161965 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  167162 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  170228 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  170490 просмотра

Война

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

  •  9796 просмотра
Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

  •  17351 просмотра
Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24999 просмотра
В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

  •  21738 просмотра
В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

  •  29063 просмотра

политика

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24999 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38217 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  29064 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38454 просмотра
ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

  •  32415 просмотра

Война

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

  •  9796 просмотра
Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

  •  17351 просмотра
Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24999 просмотра
В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок

  •  21738 просмотра
В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

  •  29063 просмотра

политика

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

Средств на сектор безопасности и обороны пока хватает - Марченко

  •  24999 просмотра
"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

"Военная активность" возле Курской АЭС: в МАГАТЭ призвали стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии

  •  38217 просмотра
Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

Экс-замглавы Офиса Президента прокомментировал отчет НАБУ и сообщил, какие активы успели приобрести детективы бюро и прокуроры САП

  •  29064 просмотра
Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

  •  38454 просмотра
ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

ПВО, бронетранспортеры и РЭБ: Литва анонсировала новый пакет помощи для Украины

  •  32415 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  126389 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  129130 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  141481 просмотра

Экономика

Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях

Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях

  •  19887 просмотра
Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов

Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов

  •  20960 просмотра
Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

  •  25821 просмотра
Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

  •  22791 просмотра
Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

  •  26584 просмотра

Киев

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

  •  22501 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

  •  20908 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

  •  18821 просмотра
В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В Киеве в ближайший час ожидается гроза

  •  19823 просмотра
Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

  •  19838 просмотра