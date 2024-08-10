На фронте произошло 70 боевых столкновений, больше всего зафиксировали на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 9 августа на фронте произошло 70 боевых столкновений. наиболее активно враг и дальше наступает на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 09.08.2024, пишет УНН.

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Отмечается, что с начала суток россияне нанесли по территории Украины два удара ракетами и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли 458 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска. На 22:00 бои еще продолжались.

На Купянском направлении произошло боестолкновение возле Табаевки. На Лиманском направлении в течение суток россияне атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Силы обороны отбили семь атак, еще три продолжались.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Наши защитники отбили семь атак, еще три - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений ВСУ остановили девять атак рашистов в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении противник шесть раз наступал: вблизи Ивановского, Ступочек и Часового Яра. Силы обороны отбили четыре атаки, еще две продолжались.

На Торецком направлении россияне атаковали украинские войска 12 раз: возле Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка. Десять боестолкновений завершились, два продолжались.

На Покровском направлении, с начала суток зафиксировали 25 боев неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Желанного и Яснобродовки. Силы обороны отбили 17 атак, восемь продолжалось.

По уточненной информации Генштаба, на Покровском направлении с начала суток Силы обороны обезвредили 234 оккупантов, 84 из них - безвозвратно. Также украинская армия уничтожила бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА различных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме того, украинские защитники повредили два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один БПЛА и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг трижды бесполезно атаковал позиции Сил обороны вблизи Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении противник пошел в наступление в сторону Водяного. На вечер 9 августа атака продолжалась, в Генштабе заверили, что ситуация находится под контролем украинских защитников.

На Ореховском направлении враг безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

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