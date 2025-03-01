На фронте произошло 57 боєзіткнеь, враг больше всего атакует на Покровском, Торецком и курском направлениях - Генштаб

С начала суток, 1 марта 2025 года, Силы обороны Украины провели 57 боевых столкновений с российскими захватчиками. об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.03.2025 относительно российского вторжения

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов таких как: Бранцовка, Братеница, Горки Сумской области; Мхи, Галагановка, Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник нанес авиаудары КАБами по Охримовке, Макаровому и Граниву.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново и Загрызово, идут два боя.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Нового и Новомихайловки, четыре боя продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери. Под авиаударами оказались Боровая и Богуславка.

На Торецком направлении с начала суток состоялось 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаударам подверглись Константиновка и Торецк.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций неподалеку Новой Полтавки, Елизаветовки, Луча, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются. Кроме того, авиация противника нанесла удары КАБами по Новопавловке и Новоукраинке.

На Новопавловском направлении состоялось пять вражеских атак в районах Константинополя и Скудного.

Три вражеских штурма отбили украинские воины на Гуляйпольском направлении, вблизи Привольного и Чаривного. Авиаударам подверглись Терновое, Гуляйполе и Железнодорожное.

Три боестолкновения состоялось на Ореховском направлении, одну атаку Силы обороны уже отбили, захватчик пытается, при поддержке авиации, продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского.

Одно боестолкновение продолжается на Приднепровском направлении.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак противника, еще два боестолкновения продолжается до сих пор, кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 17 КАБ, совершил 210 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском, Северском и Краматорском направлениях оккупационные войска активных наступательных действий не совершали.

На фронте в феврале стало меньше боев, но возросло количество авиаударов рф - Минобороны