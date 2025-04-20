На фронте произошло 45 боестолкновений: высокая активность противника сохраняется на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений. Двадцать раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба на 16:00 20.04.2025, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и рушат планы россиян. В течение суток противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Миропольское и Турья Сумской области - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении произошло два боестолкновения вблизи Надии и Мирного.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал в районах Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики дважды атаковали в районах Дружбы и Торецка.

Высокая активность врага в настоящее время сохраняется на Покровском направлении. Двадцать раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Елизаветовка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Розлив. Два боестолкновения продолжаются до сих пор - сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении агрессор дважды пытался идти вперед в районе Скудного и в направлении Отрадного.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Малой Токмачки и Степного на Ореховском направлении, получили отпор.

На Курщине украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего на данный момент уже зафиксировано 12 боестолкновений. Враг совершил 100 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

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