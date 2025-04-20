На фронті відбулося 45 боєзіткнень: висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині
20 квітня, 06:46 • 12312 перегляди

В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

20 квітня, 03:00 • 30263 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

19 квітня, 18:41 • 30971 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

19 квітня, 15:10 • 38272 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

19 квітня, 15:04 • 45025 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 14:56 • 28774 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

19 квітня, 14:01 • 23483 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

19 квітня, 11:37 • 19922 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 80916 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 86026 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.5м/с
18%
747 мм
Популярнi новини

У Китаї запустили інтернет 10G: швидкість до 10 тисяч Мбіт/с

20 квітня, 04:27 • 10171 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 16243 перегляди

В районі Котлиного й на захід від нього росіяни трохи відходять назад - речник ОСУВ "Хортиця"

08:45 • 9634 перегляди

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 10972 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в районі Куп'янська: рф тисне з трьох сторін

09:35 • 5486 перегляди
Публікації

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 11050 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 16337 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

20 квітня, 03:00 • 30263 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 36482 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 36661 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Лондон

Рим

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 45016 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 30319 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 32227 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 33324 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 67123 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

На фронті відбулося 45 боєзіткнень: висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Найвища активність ворога зберігається на Покровському напрямку, де зафіксовано двадцять зіткнень.

На фронті відбулося 45 боєзіткнень: висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Двадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу на 16:00 20.04.2025, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Миропільське та Тур’я Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Надії та Мирного.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував у районах Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники двічі атакували в районах Дружби та Торецька.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Два боєзіткнення тривають дотепер

- повідомили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районі Скудного та в напрямку Одрадного.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Малої Токмачки та Степового на Оріхівському напрямку, отримали відсіч.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог здійснив 100 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Сирський доповів Зеленському: 387 обстрілів за пів доби, росія не дотримується режиму тиші20.04.25, 07:48 • 3802 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,312.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,576.18