Всего с начала этих суток на фронте произошло 205 боевых столкновений. Как сообщили в Генеральном штабе, украинские военные на Покровском направлении ликвидировали 73 оккупантов, еще 7 — ранили, передает УНН.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 2960 дронов-камикадзе и осуществил 1523 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск — говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели три штурмовых действия, нанесли один авиаудар, сбросив одну КАБ, и осуществили 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах Охримовки, Резникового и Колодезного.

На Купянском направлении враг один раз штурмовал в сторону Митрофановки.

Пять попыток захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в сторону Мирного, Заречного, Лимана и Ямполя. Продолжается бой.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 попыток захватчиков продвинуться в районе населенных пунктов Пискуновка, Кривая Лука, Ямполь и Николаевка. Одна из этих атак продолжается.

На Краматорском направлении противник пытался улучшить свои позиции, атакуя в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 15 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николаевки, Кучерового Яра, Торецкого, Софиевки и Вольного.

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Семнадцать атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ганновка, Черниговка, Доброполье, Новофедоровка, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Молодецкое и Новоподгороднее. Две из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 73 оккупантов, 7 — ранено; уничтожены десять единиц автомобильной техники, два специальных средства и 31 укрытие противника. Повреждены танк, две единицы автомобильной техники, три орудия, три специальных средства, пункт управления БпЛА и 79 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 162 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в сторону населенных пунктов Долинка и Егорьевка.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в сторону Заречного.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о 139 боевых столкновениях и 4850 дронах-камикадзе за сутки