Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Як повідомили у Генеральному штабі, українські військові на Покровському напрямку ліквідували 73 окупантів, ще 7 - поранили, передає УНН.

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснив 1523 обстріли населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели три штурмові дії, завдали одного авіаудару, скинувши одну КАБ, та здійснили 56 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири із яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах Охрімівки, Різникового та Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував один раз в бік Митрофанівки.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Мирного, Зарічного, Лиману та Ямполя. Триває бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли 12 спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Пискунівка, Крива Лука, Ямпіль та Миколаївка. Одна з цих атак триває.

На Краматорському напрямку противник намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Кучерового Яру, Торецького, Софіївки та Вільного.

росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля та Костянтинівку - Зеленський

Сімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Ганнівка, Чернігівка, Добропілля, Новофедорівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Молодецьке та Новопідгороднє. Дві з цих атак іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 73 окупантів, 7 - поранено; знищено десять одиниць автомобільної техніки, два спеціальні засоби та 31 укриття противника. Пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки, три гармати, три спеціальні засоби, пункт управління БпЛА та 79 укриттів противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населених пунктів Долинка та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в бік Зарічного.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Генштаб повідомив про 139 боїв і 4850 дронів-камікадзе за добу