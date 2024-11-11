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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 185 боевых столкновений, интенсивнее всего на Кураховском направлении - Генштаб

На фронте произошло 185 боевых столкновений, интенсивнее всего на Кураховском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21:56 • 1167 просмотра

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За сутки произошло 185 боевых столкновений, из них 49 на Кураховском направлении. Противник нанес 64 авиационных и 3 ракетных удара, использовал 793 дрона-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов.

С начала суток на фронте состоялось 185 боевых столкновений, из них 49 - на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 11.11.2024, передает УНН.

С начала суток произошло 185 боевых столкновений, противник нанес 64 авиационных и три ракетных удара, привлек 106 КАБ и три ракеты, применил 793 дрона-камикадзе, совершил более 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск,

- говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

Три раза враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Десять атак оккупантов отбили украинские воины вблизи Грековки, Невского, Тернов, Новомихайловки и Серебрянки на Лиманском направлении. Ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Заречное, Лиман и Ямполовка.

На Северском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Выемка, к тому же нанес авиационный удар по районам Закитного, Дроновки и Северска.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, также враг нанес удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Новомарково, осуществил бомбардировку Краматорска и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск, отбив все атаки врага.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 32 вражеские атаки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Бомбардировке подвергся населенный пункт Мирноград, на который террористы сбросили одну управляемую авиационную бомбу.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 119 и ранили 153 оккупанта. Уничтожен один танк, шесть боевых бронированных машин, одна единица автомобильной техники, четыре мотоцикла и один миномет россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина и две артиллерийские системы. 

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 49 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово. 16 боестолкновений еще продолжается. Наши защитники на данном направлении ликвидировали 79 и ранили 139 оккупантов, к тому же обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину и один противотанковый ракетный комплекс врага. 

На Времовском направлении противник активизировался, в течение дня отражено восемь атак вражеских подразделений в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя. До сих пор продолжается четыре боя. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Новодонецкое, Максимовка, Великая Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил. 

Вблизи Новоандреевки нашими защитниками успешно отражена одна атака россиян на Ореховском направлении. 

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов потерпели неудачу. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое. 

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Войска рф могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин11 ноября 2024, 18:51 • 10684 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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