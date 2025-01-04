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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 149 боестолкновений: самая горячая ситуация сохраняется на двух направлениях - Генштаб

На фронте произошло 149 боестолкновений: самая горячая ситуация сохраняется на двух направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2463 просмотра

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На фронте произошло 149 боевых столкновений, самая сложная ситуация на Покровском и Курском направлениях. Враг совершил 31 авиаудар, использовал 709 дронов-камикадзе и провел 3500 обстрелов.

На фронте с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Самой горячей является ситуация на Покровском и Курском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию 22.00 04.01.2025, передает УНН.

За сегодня противник нанес 31 авиационный удар, сбросив 48 КАБ, использовал для поражения 709 дронов-камикадзе. Осуществил около 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска и Старицы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка и Малые Проходы.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Загрызово и Петропавловки. Две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз в районах Першотравневого, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса. Наши воины остановили все атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клищеевки и Ступочек.

На Торецком направлении враг проводил 11 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

С начала суток враг 40 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки. Наши подразделения отбили 39 атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор. По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 365 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожена одна боевая бронированная машина и один автомобиль, кроме того, повреждены четыре автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово, Константинопольского и Дачного, где украинские защитники отбили 11 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подверглись Улаклы, Алексеевка и Константинополь. Потери врага на данном направлении с начала суток составили 125 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две боевые машины пехоты, два автомобиля, два мотоцикла и одна пушка.

На Времовском направлении наши войска отбили 15 атак противника вблизи Дачного и Янтарного, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар по Темировке, Разливу, Искре и Бурлацкому, сбросив 11 управляемых авиационных бомб. 

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка. 

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено два неудачных штурма позиций украинских воинов в районах островов Забич и Казацкий.

На Курском направлении украинские защитники отбили 30 вражеских атак. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил. 

Армия рф потеряла до батальона военных КНДР только возле одного села в Курской области - Зеленский4 янв. 2025, 18:47 • 15634 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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