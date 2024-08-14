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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте количество боевых столкновений возросло до 106, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте количество боевых столкновений возросло до 106, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 13:40  •  8332 просмотра

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Генштаб сообщает о росте количества боевых столкновений до 106. Самые интенсивные атаки врага на Покровском и Торецком направлениях, где украинские защитники отбивают многочисленные штурмы.

Количество боевых столкновений на фронте возросло до 106.  Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 106. Горячее всего сейчас на Покровском направлении. Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Порозок, Бояро-Лежачи, Прогресс. Авиационному удару подвергся Глухов", - говорится в сводке.

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время продолжается бой. Под ударами вражеских КАБов оказались Казачья Лопань и Липцы.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. В направлении Лозовой, Петропавловки и Синьковки. Две атаки отражены Силами обороны, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируемая.

Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки оккупанты 17 раз пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время четыре из этих боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлениив захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра и Андреевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырнадцати. Враг, при поддержке авиации, атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, где наши защитники отбили три атаки, Железное, Северное и Торецк - где уже отражено девять штурмов, а еще два боестолкновения продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 37 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карловки и Птичьего. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, двенадцать боев еще продолжаются. Подверглись ударам КАБами Воздвиженка и Гродовка, неуправляемыми авиационными ракетами били по Александрополю.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки, в настоящее время еще продолжается бой у Георгиевки.

На Времовском направлении наши войска отражают две атаки в сторону Водяного, а еще четыре попытки продвинуться к Угледару и Водяному успехов противнику не принесли.

В районах Малой Токмачки и Новоданиловки, на Ореховском направлении, оккупанты три раза безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Лобковому. 

На Приднепровском направлении четыре атаки захватчиков успеха не имели.

Генштаб: на фронті за добу 134 бої, найбільше - на Покровському напрямку14 августа 2024, 05:46 • 24632 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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