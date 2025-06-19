На фронте 88 боев: Покровское и Лиманское направления самые горячие
Киев • УНН
На Покровском и Лиманском направлениях произошла больше половины общего числа боев за сутки. Генштаб ВСУ сообщает о 88 столкновениях.
Более половины из 88 боев произошло сегодня на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ на 16 часов 19 июня, пишет УНН.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. По состоянию на настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 88
Сегодня в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов, как указано, пострадали громады населенных пунктов Прогресс, Тимофеевка, Ровно, Миропольское, Проходы Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаудару КАБами подвергся Красный Хутор на Черниговщине.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения осуществили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Зеленого, четыре боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении в течение суток армия захватчика осуществила 18 атак на позиции украинских воинов вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка и Зеленая Далина. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
Одну вражескую атаку отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Ивановки.
На Краматорском направлении с начала этих суток произошло два боестолкновения в районе Часова Яра и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоневки, Русиного Яра и в сторону Дылиевки, Белой Горы и Предтечино. Силы обороны пока отбили десять штурмов противника, еще пять боестолкновений продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лесовка, Новосергиевка и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника, бои продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили три штурмовых действия врага.
Противник пытается продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Перебудова, Новоселка и Шевченко. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.
На Купянском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском боестолкновений пока, как указано, не зафиксировано.
ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб19.06.25, 07:55 • 2812 просмотров