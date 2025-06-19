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На фронте 88 боев: Покровское и Лиманское направления самые горячие

Киев • УНН

 • 82 просмотра

На Покровском и Лиманском направлениях произошла больше половины общего числа боев за сутки. Генштаб ВСУ сообщает о 88 столкновениях.

На фронте 88 боев: Покровское и Лиманское направления самые горячие

Более половины из 88 боев произошло сегодня на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ на 16 часов 19 июня, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. По состоянию на настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 88

- сообщили в Генштабе.

Сегодня в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов, как указано, пострадали громады населенных пунктов Прогресс, Тимофеевка, Ровно, Миропольское, Проходы Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаудару КАБами подвергся Красный Хутор на Черниговщине.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения осуществили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Зеленого, четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток армия захватчика осуществила 18 атак на позиции украинских воинов вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка и Зеленая Далина. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Одну вражескую атаку отбили украинские защитники на Северском направлении, в районе Ивановки.

На Краматорском направлении с начала этих суток произошло два боестолкновения в районе Часова Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоневки, Русиного Яра и в сторону Дылиевки, Белой Горы и Предтечино. Силы обороны пока отбили десять штурмов противника, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лесовка, Новосергиевка и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск противника, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили три штурмовых действия врага.

Противник пытается продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Перебудова, Новоселка и Шевченко. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.

На Купянском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском боестолкновений пока, как указано, не зафиксировано.

ВСУ уничтожили 1080 оккупантов, 4 танка и 63 артустановки за сутки - Генштаб19.06.25, 07:55 • 2812 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
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