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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте 53 боя с начала суток: оккупанты активно применяют авиацию

На фронте 53 боя с начала суток: оккупанты активно применяют авиацию

Киев  •  УНН

 • 6866 просмотра

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На фронте произошло 53 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 25 боев.

На фронте с начала текущих суток произошло 53 боя, больше всего на Покровском направлении - 25, враг активно применял авиацию, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 3 февраля, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 53 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Александровка, Горки, Турья, Поповка, Братеница, Нововасильевка, Белая Береза Сумской области; Богданово Черниговской области.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочково.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение пока продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Тернов. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Сиверском направлении авиационные удары управляемыми бомбами нанесли по населенным пунктам Сиверск и Закитное.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, противник атаковал девять раз неподалеку населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Новоалександровка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 14 атак, 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационные удары в районах Александровки, сбросив три КАБ.

Сегодня на Новопавловском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды безрезультатно атаковали позиции наших войск вблизи Новоселки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Щербаков. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза без успеха штурмовали позиции наших защитников вблизи Антоновки и Приднепровского.

"В Курской области украинские защитники отбили пять атак захватчиков. Также, противник нанес 26 авиационных ударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 89 артиллерийских обстрелов", - говорится в сводке.

На других направлениях фронта, как отмечается, ситуация существенных изменений не претерпела.

Еще плюс 1300 военных и более 170 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага03.02.25, 07:54 • 26908 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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