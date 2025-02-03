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На фронті 53 бої з початку доби: окупанти активно застосовують авіацію

На фронті 53 бої з початку доби: окупанти активно застосовують авіацію

Київ • УНН

 • 22914 перегляди

На фронті відбулося 53 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 25 боїв.

На фронті з початку поточної доби сталося 53 бої, найбільше на Покровському напрямку - 25, ворог активно застосовував авіацію, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 3 лютого, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як вказано, продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Олександрівка, Гірки, Тур’я, Попівка, Братениця, Нововасилівка, Біла Береза Сумської області; Богданове Чернігівської області.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала поблизу Тернів. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Сіверськ та Закітне.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили одну спробу окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 11 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, скинувши три КАБ.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі безрезультатно атакували позиції наших військ поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Щербаків. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази без успіху штурмували позиції наших оборонців поблизу Антонівки та Придніпровського.

"В Курській області українські оборонці відбили п’ять атак загарбників. Також, противник завдав 26 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 89 артилерійських обстрілів", - ідеться у зведенні.

На інших напрямках фронту, як зазначається, ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ще плюс 1300 військових і понад 170 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога03.02.25, 07:54 • 31752 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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