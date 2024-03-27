На фоне успешных атак украинских БПЛА в рф начали проверку подразделений росгвардии, которые охраняют НПЗ - "АТЕШ"

В рф начали проверки региональных подразделений росгвардии, которые обеспечивают защиту нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

В региональных управлениях, расположенных в регионах, где нефтеперерабатывающие заводы подверглись атакам украинскими беспилотниками, начинаются служебные проверки - заявили партизаны.

Отмечается, что российское командование приказало подразделениям росгвардии было поручено разработать меры безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других стратегических объектов защиты от атак украинских беспилотников.

Однако последние украинские атаки на НПЗ свидетельствуют, что росгвардия не справилась со своей задачей.

Согласно статистическим данным, около 80% беспилотников достигают целей и наносят серьезный ущерб стратегическим предприятиям - отмечают в "АТЕШ".

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Дополнение

Также в "АТЕШ" рассказали, что руководителям, которые не смогут обеспечить надлежащий уровень защиты НПЗ и остальных объектов грозят различные наказания, в частности перевод на другие должности или места службы. Другим региональным управлениям росгвардии также грозят служебные проверки, если в регионах произойдут подобные атаки.

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет рф.