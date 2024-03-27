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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фоне успешных атак украинских БПЛА в рф начали проверку подразделений росгвардии, которые охраняют НПЗ - "АТЕШ"

На фоне успешных атак украинских БПЛА в рф начали проверку подразделений росгвардии, которые охраняют НПЗ - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

27 марта 2024, 14:21  •  8993 просмотра

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россия проводит внутренние проверки подразделений росгвардии, ответственных за охрану нефтеперерабатывающих заводов, после недавних успешных атак украинских беспилотников на стратегические объекты, когда около 80% беспилотников поразили свои цели и нанесли серьезный ущерб.

В рф начали проверки региональных подразделений росгвардии, которые обеспечивают защиту нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали 

В региональных управлениях, расположенных в регионах, где нефтеперерабатывающие заводы подверглись атакам украинскими беспилотниками, начинаются служебные проверки

- заявили партизаны. 

Отмечается, что российское командование приказало подразделениям росгвардии было поручено разработать меры безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других стратегических объектов защиты от атак украинских беспилотников.

Однако последние украинские атаки на НПЗ свидетельствуют, что росгвардия не справилась  со своей задачей.

Согласно статистическим данным, около 80% беспилотников достигают целей и наносят серьезный ущерб стратегическим предприятиям

- отмечают в "АТЕШ". 

В оккупированном Крыму командование рф наказывает бойцов ПВО за успешные атаки украинских дронов - "АТЕШ"26 марта 2024, 14:15 • 22093 просмотра

Дополнение

Также в "АТЕШ" рассказали, что руководителям, которые не смогут обеспечить надлежащий уровень защиты НПЗ и остальных объектов грозят различные наказания, в частности  перевод на другие должности или места службы. Другим региональным управлениям росгвардии также грозят служебные проверки, если в регионах произойдут подобные атаки.

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет рф.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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