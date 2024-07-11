В Украине упростили процесс получения разрешений на нерегулярные перевозки, позволив перевозчикам заказывать их онлайн, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Упрощаем получение разрешений на нерегулярные автомобильные перевозки. Теперь заказать разрешения можно онлайн в электронном кабинете", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, ранее перевозчикам приходилось ездить непосредственно в пункты выдачи и заказывать разрешения на месте, что занимало много времени и требовало дополнительных ресурсов, а самое главное - не было предсказуемости относительно наличия разрешения. Теперь у пользователей электронного кабинета есть возможность заказа разрешений онлайн.

"Цифровые процессы способствуют быстрому получению необходимых документов без дополнительных затрат и минимизируют коррупционные риски", - указали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что пассажирским перевозчикам доступны разрешения на нерегулярные перевозки в наиболее запрашиваемых стран в летний сезон, к примеру Турции, Румынии, Болгарии, Греции. Все доступные разрешения можно найти по ссылке.

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