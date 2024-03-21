На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  96584 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  112562 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  107757 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134167 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128216 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141765 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145354 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133527 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128407 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125552 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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20 марта 2024, 17:18  •  152850 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  183375 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  283266 просмотра

На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

В связи с весенним половодьем и сбросом воды из Киевского водохранилища, с 21 по 26 марта возможно резкое повышение уровня Днепра в Киеве с подтоплением пойм и низинных участков.

Киев •   •  11909 просмотра
На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone

Министерство юстиции США и 16 прокуроров штатов подали антимонопольный иск против Apple, обвинив производителя iPhone в незаконной монополизации рынка смартфонов и создании препятствий для доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

Технологии •   •  10519 просмотра
Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone

Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии

Король Нидерландов Виллем-Александр посетил полигон в Великобритании, где украинские военные проходят подготовку в рамках операции "Интерфлекс", и пообщался с инструкторами и украинскими солдатами.

Война •   •  15765 просмотра
Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии

На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники

Пограничники отбили вражескую атаку на Бахмутском направлении, заставив россиян отступить, уничтожив 12 единиц их техники.

Война •   •  11899 просмотра
На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники

В россии закрывают две колонии: почти всех зэков отправили на войну в Украину

В красноярском крае россии закроют две исправительные колонии, поскольку почти всех заключенных отправили на войну против Украины.

Война •   •  11774 просмотра
В россии закрывают две колонии: почти всех зэков отправили на войну в Украину

россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

россия перемещает инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Новороссийск на фоне масштабных потерь возле оккупированного Крыма, но не может полностью оставить полуостров без того, чтобы это не было расценено как бегство.

Война •   •  12995 просмотра
россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут

Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании чешской инициативы по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для Украины, ссылаясь на то, что они выступают против предоставления летального оружия и считают, что конфликт не имеет военного решения.

Война •   •  12588 просмотра
Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут

Боррель рассчитывает, что лидеры ЕС дадут указание "быстро одобрить" предложение по доходам от активов рф для Украины

Глава дипломатии ЕС рассчитывает, что лидеры блока поручат министрам быстро предложение по направлению прибыли от замороженных активов рф.

Война •   •  12135 просмотра
Боррель рассчитывает, что лидеры ЕС дадут указание "быстро одобрить" предложение по доходам от активов рф для Украины

Касается X, TikTok, Facebook и других: перед выборами ЕС вводит новые правила для соцсетей

ЕС вводит новые правила, которые требуют от социальных медиа-платформ, таких как X, TikTok, Facebook и других, принять меры для уменьшения рисков для выборов, или им грозят штрафы в размере до 6% от их годового глобального оборота.

Новости Мира •   •  10510 просмотра
Касается X, TikTok, Facebook и других: перед выборами ЕС вводит новые правила для соцсетей

Утренняя ракетная атака на Киев: россияне целились в объекты ГУР - Суспільне

Утренний ракетный обстрел Киева 21 марта был направлен прежде всего на объекты Главного управления разведки Министерства обороны Украины, но все ракеты были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной.

Война •   •  12355 просмотра
Утренняя ракетная атака на Киев: россияне целились в объекты ГУР - Суспільне