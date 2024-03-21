На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в реке Днепр. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Причиной вероятных подтоплений называют весеннее половодье и сброс воды из Киевского водохранилища.

21-26 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в связи с ситуацией объявлен желтый уровень опасности.

Напомним

Уровень Днепра в Киеве достиг своего абсолютного максимума с начала года - 601 см - 16 марта из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванного весенним половодьем.