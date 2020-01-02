На Днепропетровщине в новогодний день горели 18 домов, двух человек спасли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В первые сутки нового года на территории Днепропетровской области произошло 18 возгораний в жилом секторе. Поэтому, ликвидируя пожара в домах граждан, пожарным пришлось спасать человеческие жизни. И все же этот день прошел без лиц, пострадавших в результате возгораний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.
1 ребенок января в 20:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении в подъезде многоэтажки по улице Адмирала Головко Терновского района города Кривой Рог.
По указанному адресу направлены отделение 12 и 16 государственных пожарно-спасательных частей 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на втором этаже 9-этажного жилого дома.
Внутри помещения пожарные обнаружили без сознания. Не теряя времени спасатели вынесли пострадавшего из горящего дома и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
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Спасенного хозяина квартиры, 1977 года рождения, госпитализирован в реанимационное отделение Криворожской городской больницы №7 с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.
Огнем повреждено домашнее имущество в ванной комнате квартиры на площади 4кв.м.
Пожар локализован в 20:43 и ликвидирован в 20:47.
Другой пожар возник в 21:55 в селе Котовка Магдалиновского района. Занялось внутри частного жилого дома, расположенного по улице Калиновой.
Во время тушения пожара спасатели 3 государственного пожарно-спасательного поста вывели на свежий воздух владелицу дома - женщину, 1936 года рождения. К счастью старушка не пострадала.
Огнем повреждено домашнее имущество, кровля и перекрытия дома на площади 40кв.м.
Пожар локализован в 22:15 и ликвидирован в 23:50
В 22:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Михайлова Амур-Нижнеднепровский района города Днепр.
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По вызову направлены отделение 3 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома.
Огнем уничтожены домашние вещи и повреждена крыша помещения на общей площади 150кв.м
Возгорание локализовано в 23:01 и ликвидирован в 23:56.
На пожаре получила отравление продуктами горения и ожог кисти руки хозяйка дома - женщина, 1954 года рождения.
Работниками скорой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в отделение токсикологии Днепровской городской клинической больницы №4.
Напомним, в Днепре во время пожара погибли два человека.