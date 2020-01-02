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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 38991 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121132 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126887 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125058 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 148240 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111469 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132240 просмотра

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На Днепропетровщине в новогодний день горели 18 домов, двух человек спасли

На Днепропетровщине в новогодний день горели 18 домов, двух человек спасли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В первые сутки нового года на территории Днепропетровской области произошло 18 возгораний в жилом секторе. Поэтому, ликвидируя пожара в домах граждан, пожарным пришлось спасать человеческие жизни. И все же этот день прошел без лиц, пострадавших в результате возгораний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.

1 ребенок января в 20:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении в подъезде многоэтажки по улице Адмирала Головко Терновского района города Кривой Рог.

По указанному адресу направлены отделение 12 и 16 государственных пожарно-спасательных частей 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на втором этаже 9-этажного жилого дома.

Внутри помещения пожарные обнаружили без сознания. Не теряя времени спасатели вынесли пострадавшего из горящего дома и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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Спасенного хозяина квартиры, 1977 года рождения, госпитализирован в реанимационное отделение Криворожской городской больницы №7 с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.

Огнем повреждено домашнее имущество в ванной комнате квартиры на площади 4кв.м.

Пожар локализован в 20:43 и ликвидирован в 20:47.

Другой пожар возник в 21:55 в селе Котовка Магдалиновского района. Занялось внутри частного жилого дома, расположенного по улице Калиновой.

Во время тушения пожара спасатели 3 государственного пожарно-спасательного поста вывели на свежий воздух владелицу дома - женщину, 1936 года рождения. К счастью старушка не пострадала.
Огнем повреждено домашнее имущество, кровля и перекрытия дома на площади 40кв.м.

Пожар локализован в 22:15 и ликвидирован в 23:50

В 22:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Михайлова Амур-Нижнеднепровский района города Днепр.

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По вызову направлены отделение 3 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома.

Огнем уничтожены домашние вещи и повреждена крыша помещения на общей площади 150кв.м
Возгорание локализовано в 23:01 и ликвидирован в 23:56.

На пожаре получила отравление продуктами горения и ожог кисти руки хозяйка дома - женщина, 1954 года рождения.
Работниками скорой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в отделение токсикологии Днепровской городской клинической больницы №4.

Напомним, в Днепре во время пожара погибли два человека.

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