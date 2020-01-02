На Днепропетровщине в новогодний день горели 18 домов, двух человек спасли

КИЕВ. 2 января. УНН. В первые сутки нового года на территории Днепропетровской области произошло 18 возгораний в жилом секторе. Поэтому, ликвидируя пожара в домах граждан, пожарным пришлось спасать человеческие жизни. И все же этот день прошел без лиц, пострадавших в результате возгораний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.