На Дніпропетровщині у новорічний день горіли 18 помешкань, двох осіб врятували

КИЇВ. 2 січня. УНН. У першу добу нового року на території Дніпропетровської області виникло 18 займань в житловому секторі. Тож, ліквідуючи пожежі в оселях громадян, вогнеборцям довелось рятувати людські життя. Та все ж цей день не минув без осіб, що постраждали внаслідок займань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.