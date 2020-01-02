На Дніпропетровщині у новорічний день горіли 18 помешкань, двох осіб врятували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У першу добу нового року на території Дніпропетровської області виникло 18 займань в житловому секторі. Тож, ліквідуючи пожежі в оселях громадян, вогнеборцям довелось рятувати людські життя. Та все ж цей день не минув без осіб, що постраждали внаслідок займань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, 1 січня о 20:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення у під’їзді багатоповерхівки по вулиці Адмірала Головко Тернівського району міста Кривий Ріг.
За вказаною адресою направлені відділення 12 та 16 державних пожежно-рятувальних частин 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі, розташованій на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку.
Всередині помешкання вогнеборці виявили непритомного чоловіка. Не гаючи часу рятувальники винесли постраждалого з палаючої оселі та передали співробітникам швидкої медичної допомоги.
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Врятованого господаря квартири, 1977 року народження, госпіталізовано до реанімаційного відділення Криворізької міської лікарні №7 з попереднім діагнозом: отруєння продуктами горіння.
Вогнем пошкоджено домашнє майно у ванній кімнаті квартири на площі 4кв.м.
Пожежу локалізовано о 20:43 та ліквідовано о 20:47.
Інша пожежа виникла о 21:55 в селі Котівка Магдалинівського району. Зайнялось всередині приватного житлового будинку, що розташований по вулиці Калиновій.
Під час гасіння пожежі рятувальники 3 державного пожежно-рятувального посту вивели на свіже повітря власницю будинку – жінку, 1936 року народження. На щастя старенька не постраждала.
Вогнем пошкоджено домашнє майно, покрівлю та перекриття будинку на площі 40кв.м.
Пожежу локалізовано о 22:15 та ліквідовано о 23:50
О 22:21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Михайлова Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро.
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За викликом направлені відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку.
Вогнем знищено домашні речі та пошкоджено дах помешкання на загальній площі 150кв.м
Займання локалізовано о 23:01 та ліквідовано о 23:56.
На пожежі отримала отруєння продуктами горіння та опік кисті руки власниця будинку – жінка, 1954 року народження.
Працівниками швидкої медичної допомоги постраждалу госпіталізовано до відділення токсикології Дніпровської міської клінічної лікарні №4.
Нагадаємо, у Дніпрі під час пожежі загинули двоє осіб.