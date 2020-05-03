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В Днепропетровской области 13 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на вечер воскресенья зафиксировано 461 инфицированный новым коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Днепропетровского областного совета.

В Днепропетровской области 13 новых случаев COVID-19

“Статистика COVID на вечер третьего мая: по области получено 13 положительных результатов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в вирусологической лаборатории ГУ “Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины” получено 12 положительных результатов:

— м. Кривой Рог — 7,
— м. Днепр-1,
— м. Покров 1,
— м. Каменское 1,
— Софиевский 1,
— Покровский р-н 1.

В свою чегу, в КП “Днепропетровская областная клиническая больница И.И.Мечникова “ДОР” сообщили об одном положительном результате.

“Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области — 461”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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