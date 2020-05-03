На Дніпропетровщині 13 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Дніпропетровській області станом на вечір неділі зафіксовано 461 інфікованого новою коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної ради.
“Статистика COVID на вечір третього травня : по області отримано 13 позитивних результатів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у вірусологічній лабораторії ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” отримано 12 позитивних результатів:
— м. Кривий Ріг — 7,
— м. Дніпро −1,
— м. Покров −1,
— м. Кам’янське −1,
— Софіївський −1,
— П’ятихатський р-н −1.
У свою чегу, у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім.І.І.Мечникова” ДОР" повідомили про один позитивний результат.
“Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області — 461”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.