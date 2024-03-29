В Днепропетровской области за ночь уничтожили 12 дронов и 12 ракет - ОВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 воздушные цели, в том числе 12 ракет и 12 беспилотников, над Днепропетровской областью в течение ночи и рано утром в нескольких районах, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Есть уточненная информация от наших защитников неба. Всего в течение ночи и под утро они уничтожили над областью 24 воздушные цели. По 12 ракет и беспилотников", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах.

На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые