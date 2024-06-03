В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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markhanetsМарханец
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  13959 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  103154 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  166596 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  160342 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  161300 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148572 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143350 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133622 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  278912 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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30 мая 2024, 08:59  •  113082 просмотра

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В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

В Днепропетровской области российские войска накануне вечером обстреляли одну из громад из тяжелой артиллерии, ночью атаковали Никополь с помощью дрона, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  1754 просмотра
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили

Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский встретились с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление ее системы противовоздушной обороны и коалицию F-16, выразив благодарность за лидерство США и неизменную поддержку.

Война •   •  4076 просмотра
Умеров подвел итоги встречи с главой Пентагона: о чем говорили

За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

Один человек погиб и еще два человека получили ранения в результате российского ракетного удара по базе отдыха в Чугуевском районе Харьковской области.

Война •   •  4553 просмотра
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов рф один погибший и шестеро пострадавших

По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C.

Общество •   •  4795 просмотра
По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая Токаревку, Дудчане, антоновку и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые кварталы, медицинское учреждение, газопровод и частная собственность.

Война •   •  6514 просмотра
По Херсонской области россияне били КАБами, попали в медучреждение

В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

Клаудия Шейнбаум побеждает на президентских выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны по данным экзит-полов.

политика •   •  10141 просмотра
В Мексике на выборах президента впервые побеждает женщина

оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 420 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам с помощью беспилотников, РСЗО и артиллерийских обстрелов, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  10693 просмотра
оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Один человек погиб и двое мирных жителей получили ранения в результате массированного ракетного обстрела российскими оккупантами базы отдыха в поселке Змиев Харьковской области после полуночи.

Общество •   •  12744 просмотра
Ночью оккупанты ударили по базе отдыха на Харьковщине, погиб мужчина

Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.

Война •   •  13258 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6

Китай определил двух сотрудников центрального правительства, Вана и его жену Чжоу, как шпионов, завербованных британским разведывательным агентством MI6 в рамках программы обмена и финансовых стимулов для сбора разведывательных данных.

политика •   •  14265 просмотра
Китай заявил, что обнаружил в центральных госорганах двух шпионов MI6