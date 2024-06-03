В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала дроном Никополь

В Днепропетровской области российские войска накануне вечером обстреляли одну из громад из тяжелой артиллерии, ночью атаковали Никополь с помощью дрона, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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"Вечером враг снова целил по Марганецкой громаде Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Ночью - атаковал Никополь дроном-камикадзе. Всюду, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - написал Лысак в Telegram.

На остальной территории области, по его словам, ночь была спокойной, без прилетов.

Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект