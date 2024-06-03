На Дніпропетровщині армія рф вночі атакувала дроном Нікополь
Київ • УНН
У Дніпропетровській області російські війська напередодні ввечері обстріляли одну з громад з важкої артилерії, вночі атакували Нікополь за допомогою дрона, але повідомлень про жертви не надходило.
У Дніпропетровській області російські війська напередодні ввечері обстріляли одну з громад з важкої артилерії, вночі атакували Нікополь за допомогою дрона, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Увечері ворог знову цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Уночі – атакував Нікополь дроном-камікадзе. Усюди, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак у Telegram.
На решті території області, з його слів, ніч була спокійною, без прильотів.
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