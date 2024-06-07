На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики

В Украине сегодня в большинстве регионов без осадков, но днем в западных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы, при температуре от 12° тепла ночью до 31° тепла днем в зависимости от региона, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 7 июня в большинстве областей без осадков, в западных, Винницкой и Житомирской днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 18-21°, днем 23-28°, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 31°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 18-23°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, в день 25-27°