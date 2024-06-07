На частині України сьогодні грозові дощі, місцями град і шквали та до 31° тепла - синоптики
Київ • УНН
У більшості регіонів без опадів, але вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, град та шквали 15-20 м/сек, при температурі від 12° до 31° залежно від регіону.
В Україні сьогодні у більшості регіонів без опадів, але вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, при температурі від 12° тепла вночі до 31° тепла вдень залежно від регіону, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 7 червня у більшості областей без опадів, у західних, Вінницькій та Житомирській вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 18-21°, вдень 23-28°, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 31°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 18-23°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; в Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°