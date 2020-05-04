На Буковине за сутки зафиксирован 61 случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на вечер 4 мая в Черновицкой области был зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Он также добавил, что Черновицкий областной лабораторный центр за сутки совершил 376 ПЦР-исследований.
За понедельник на Буковине умерло 5 человек.
Общая численность больных COVID-19 в области от первого установленного случае составляет 1948 человек (из них — 159 человек выздоровели, 53 умерли).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.