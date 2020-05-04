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На Буковині за добу зафіксовано 61 випадок коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на вечір 4 травня у Чернівецькій області був зафіксований 61 новий випадок зараження коронавірусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині за добу зафіксовано 61 випадок коронавірусу

Він також додав, що Чернівецький обласний лабораторний центр за добу здійснив 376 ПЛР-дослідження.

За понеділок на Буковині померло 5 людей.

Загальна чисельність хворих на COVID-19 в області від першого встановленого випадку складає 1948 осіб (з них — 159 людей одужали, 53 померли).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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