На Буковині за добу зафіксовано 61 випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на вечір 4 травня у Чернівецькій області був зафіксований 61 новий випадок зараження коронавірусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Він також додав, що Чернівецький обласний лабораторний центр за добу здійснив 376 ПЛР-дослідження.
За понеділок на Буковині померло 5 людей.
Загальна чисельність хворих на COVID-19 в області від першого встановленого випадку складає 1948 осіб (з них — 159 людей одужали, 53 померли).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.