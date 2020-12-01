На Буковине количество выздоровевших от COVID-19 перевесило заболевших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 295 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 34 150 случаев болезни. За последние сутки 295 человек выздоровели, 15 724 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 656 человек, из них 6 — за прошедшие сутки. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 498. За минувшие сутки в стране выздоровели 10 023 лица, 221 человек умер.
По данным Минздрава, ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Худшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений — в Сумской, Черкасской и Киевской.
В Минздраве также назвали регионы-лидеры по суточным приростам случаев COVID-19.