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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 96040 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 104909 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 120217 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201124 просмотра

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На Буковине количество выздоровевших от COVID-19 перевесило заболевших

На Буковине количество выздоровевших от COVID-19 перевесило заболевших

Киев  •  УНН

 • 12847 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 295 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 34 150 случаев болезни. За последние сутки 295 человек выздоровели, 15 724 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 656 человек, из них 6 — за прошедшие сутки. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов.

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 498. За минувшие сутки в стране выздоровели 10 023 лица, 221 человек умер.

По данным Минздрава, ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Худшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений — в Сумской, Черкасской и Киевской.

В Минздраве также назвали регионы-лидеры по суточным приростам случаев COVID-19.

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