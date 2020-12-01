На Буковині кількість одужавших від COVID-19 переважила захворівших

Так, загалом на Буковині зафіксовано 34 150 випадків хвороби. За останню добу 295 людей одужало, 15 724 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 656 людей, з них 6 — за минулу добу. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразків.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 745 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 498. За минулу добу в країні одужали 10 023 особи, 221 людина померла.

За даними МОЗ, ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень — на Сумщині, Черкащині та Київщині.

У МОЗ також назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19.