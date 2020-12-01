У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За останню добу до трійки регіонів-лідерів за найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19 увійшли Київ, Одеська та Дніпропетровська області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях", - повідомив голова МОЗ.
Статистика щодо захворюваності у Києві і по областях виглядає так:
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- Київ – 72 277 (+1 799 за добу)
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- Вінницька – 17 569 (+164)
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- Волинська – 24 483 (+348)
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- Дніпропетровська – 39 659 (+870)
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- Донецька – 23 157 (+350)
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- Житомирська – 30 100 (+189)
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- Закарпатська – 23 438 (+245)
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- Запорізька – 31 608 (+733)
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- Івано-Франківська – 37 017 (+583)
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- Київська – 38 528 (+841)
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- Кіровоградська – 5 382 (+96)
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- Луганська – 6 350 (+76)
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- Львівська – 46 891 (+813)
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- Миколаївська – 18 985 (+450)
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- Одеська – 45 838 (+889)
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- Полтавська – 22 763 (+708)
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- Рівненська – 31 283 (+327)
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- Сумська – 29 627 (+796)
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- Тернопільська – 28 095 (+246)
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- Харківська – 55 702 (+361)
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- Херсонська – 10 371 (+222)
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- Хмельницька – 29 751 (+174)
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- Черкаська – 23 590 (+666)
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- Чернівецька – 33 942 (+210)
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- Чернігівська – 18 717 (+342)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на 1 грудня зафіксовано вже 745 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 355 172 особи, летальних випадків – 12 548. Приріст випадків захворювання за добу - понад 12 тисяч, зростання з початком нового тижня.
Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19. У Європі Україна на 8-у місці за поширенням і на 9-у - за кількістю смертей від COVID-19.