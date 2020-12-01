У МОЗ назвали регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях", - повідомив голова МОЗ.

Статистика щодо захворюваності у Києві і по областях виглядає так:



Київ – 72 277 (+1 799 за добу)



Вінницька – 17 569 (+164)



Волинська – 24 483 (+348)



Дніпропетровська – 39 659 (+870)



Донецька – 23 157 (+350)



Житомирська – 30 100 (+189)



Закарпатська – 23 438 (+245)



Запорізька – 31 608 (+733)



Івано-Франківська – 37 017 (+583)



Київська – 38 528 (+841)



Кіровоградська – 5 382 (+96)



Луганська – 6 350 (+76)



Львівська – 46 891 (+813)



Миколаївська – 18 985 (+450)



Одеська – 45 838 (+889)



Полтавська – 22 763 (+708)



Рівненська – 31 283 (+327)



Сумська – 29 627 (+796)



Тернопільська – 28 095 (+246)



Харківська – 55 702 (+361)



Херсонська – 10 371 (+222)



Хмельницька – 29 751 (+174)



Черкаська – 23 590 (+666)



Чернівецька – 33 942 (+210)



Чернігівська – 18 717 (+342)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на 1 грудня зафіксовано вже 745 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 355 172 особи, летальних випадків – 12 548. Приріст випадків захворювання за добу - понад 12 тисяч, зростання з початком нового тижня.

Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19. У Європі Україна на 8-у місці за поширенням і на 9-у - за кількістю смертей від COVID-19.