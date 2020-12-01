В Минздраве назвали регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - сообщил глава Минздрава.

Статистика по заболеваемости в Киеве и по областям выглядит так:



Киев - 72277 (+1 799 за сутки)



Винницкая - 17569 (+164)



Волынская - 24483 (+348)



Днепропетровск - 39659 (+870)



Донецк - 23157 (+350)



Житомирская - 30 100 (+189)



Закарпатская - 23 438 (+245)



Запорожская - 31608 (+733)



Ивано-Франковск - 37017 (+583)



Киевская - 38528 (+841)



Кировоградская - 5382 (+96)



Луганская - 6350 (+76)



Львовская - 46891 (+813)



Николаевская - 18985 (+450)



Одесская - 45 838 (+889)



Полтавская - 22763 (+708)



Ровенская - 31283 (+327)



Сумская - 29627 (+796)



Тернопольская - 28095 (+246)



Харьковская - 55702 (+361)



Херсонская - 10371 (+222)



Хмельницкая - 29751 (+174)



Черкасская - 23 590 (+666)



Черновицкая - 33 942 (+210)



Черниговская - 18 717 (+342)



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в Украине на 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 355 172 человека, летальных случаев - 12 548. Прирост случаев заболевания за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели.

Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.