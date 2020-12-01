В Минздраве назвали регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. За последние сутки в тройку регионов-лидеров по наибольшему количеству подтвержденных случаев COVID-19 вошли Киев, Одесская и Днепропетровская области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - сообщил глава Минздрава.
Статистика по заболеваемости в Киеве и по областям выглядит так:
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- Киев - 72277 (+1 799 за сутки)
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- Винницкая - 17569 (+164)
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- Волынская - 24483 (+348)
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- Днепропетровск - 39659 (+870)
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- Донецк - 23157 (+350)
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- Житомирская - 30 100 (+189)
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- Закарпатская - 23 438 (+245)
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- Запорожская - 31608 (+733)
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- Ивано-Франковск - 37017 (+583)
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- Киевская - 38528 (+841)
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- Кировоградская - 5382 (+96)
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- Луганская - 6350 (+76)
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- Львовская - 46891 (+813)
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- Николаевская - 18985 (+450)
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- Одесская - 45 838 (+889)
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- Полтавская - 22763 (+708)
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- Ровенская - 31283 (+327)
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- Сумская - 29627 (+796)
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- Тернопольская - 28095 (+246)
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- Харьковская - 55702 (+361)
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- Херсонская - 10371 (+222)
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- Хмельницкая - 29751 (+174)
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- Черкасская - 23 590 (+666)
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- Черновицкая - 33 942 (+210)
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- Черниговская - 18 717 (+342)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 355 172 человека, летальных случаев - 12 548. Прирост случаев заболевания за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели.
Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.