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В Минздраве назвали регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки

В Минздраве назвали регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 34600 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. За последние сутки в тройку регионов-лидеров по наибольшему количеству подтвержденных случаев COVID-19 вошли Киев, Одесская и Днепропетровская области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - сообщил глава Минздрава.

Статистика по заболеваемости в Киеве и по областям выглядит так:

  • Киев - 72277 (+1 799 за сутки)
  • Винницкая - 17569 (+164)
  • Волынская - 24483 (+348)
  • Днепропетровск - 39659 (+870)
  • Донецк - 23157 (+350)
  • Житомирская - 30 100 (+189)
  • Закарпатская - 23 438 (+245)
  • Запорожская - 31608 (+733)
  • Ивано-Франковск - 37017 (+583)
  • Киевская - 38528 (+841)
  • Кировоградская - 5382 (+96)
  • Луганская - 6350 (+76)
  • Львовская - 46891 (+813)
  • Николаевская - 18985 (+450)
  • Одесская - 45 838 (+889)
  • Полтавская - 22763 (+708)
  • Ровенская - 31283 (+327)
  • Сумская - 29627 (+796)
  • Тернопольская - 28095 (+246)
  • Харьковская - 55702 (+361)
  • Херсонская - 10371 (+222)
  • Хмельницкая - 29751 (+174)
  • Черкасская - 23 590 (+666)
  • Черновицкая - 33 942 (+210)
  • Черниговская - 18 717 (+342)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в Украине на 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 355 172 человека, летальных случаев - 12 548. Прирост случаев заболевания за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели.

Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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