У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Станом на 1 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Черкащині та Київщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 1008,8 (+), у Черкаській області - 788,4 (-) та у Київській області – 715,0 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Луганській області - 168,8 (+), у Кіровоградській області – 175,5 (+) та у Вінницькій області - 225,2 (+).
Додамо, в Україні на ранок 1 грудня зафіксовано вже 745 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 498.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19.