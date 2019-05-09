На акции "Бессмертного полка" в Малайзии и Индонезии пришли около 600 человек

По информации СМИ, участники акции в Куала-Лумпуре возложили венки к монументу погибшим в годы Второй мировой войне. В городе состоялось шествие, которое завершилось на территории Российского центра науки и культуры. Как уточнили в агентстве, в мероприятии приняли участие около 300 человек, в том числе послы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В индонезийской столице акция "Бессмертный полк" проходила уже четвертый раз. В шествии приняли участие также порядка 300 человек. Участники собрались на территории Российского центра науки и культуры, поскольку в Индонезии запрещена любая символика, связанная с коммунизмом.

Напомним, сегодня, 9 мая, в парке Ваке в Тбилиси, во время акции "Бессмертный полк" были задержаны пять человек. Также, по данным министерство внутренних дел Грузии, еще один человек получил предупреждение.

В казахстанской столице Нур-Султане задержали нескольких человек, которые находились на месте проведения акции "Бессмертный полк".

Как сообщал УНН, Украина обеспокоена распространением в мире российской практики "милитаристских шабашей" на 9 мая.