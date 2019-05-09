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На акції "Безсмертного полку" в Малайзії та Індонезії прийшли близько 600 осіб

На акції "Безсмертного полку" в Малайзії та Індонезії прийшли близько 600 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Близько 600 осіб взяли участь в акціях "Безсмертний полк", що пройшли в честь Дня Перемоги, в столицях Індонезії та Малайзії. Про це повідомили в російських диппредставництвах двох країн, передає УНН з посиланням на ТАСС.

За інформацією ЗМІ, учасники акції в Куала-Лумпурі поклали вінки до монументу загиблим в роки Другої світової війни. У місті відбулася хода, яка завершилася на території Російського центру науки і культури. Як уточнили в агентстві, в заході взяли участь близько 300 осіб, в тому числі посли Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

В індонезійській столиці акція "Безсмертний полк" проходила вже вчетверте. У ході взяли участь також близько 300 осіб. Учасники зібралися на території Російського центру науки і культури, оскільки в Індонезії заборонена будь-яка символіка, пов'язана з комунізмом.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, в парку Ваке в Тбілісі, під час акції "Безсмертний полк" було затримано п'ятьох осіб. Також, за даними міністерства внутрішніх справ Грузії, ще одна людина отримала попередження.

У казахстанській столиці Нур-Султана затримали кількох людей, які перебували на місці проведення акції "Безсмертний полк".

Як повідомляв УНН, Україна стурбована поширенням в світі російської практики "мілітаристських шабашів" на 9 травня.

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