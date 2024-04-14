МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

В ГСЧС пересмотрели и изменили все протоколы реагирования из-за новых вызовов, поставленных войной. Что именно изменили сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью в рамках Конгресса местных и региональных властей 12 апреля, пишет УНН.

Детали

По словам Клименко, они пересмотрели полностью инструкцию по использованию сил ГСЧС. Это касается инженерной и специальной техники и наших спасателей и увеличили количество спасателей, которые занимаются высотными работами. В начале этого года их было 150, а сейчас - уже 500.

Из-за своих ошибок в первые месяцы с начала полномасштабного вторжения, из-за смерти наших коллег мы переписываем правила. Мы изменили полностью все протоколы реагирования, начиная от того, какие должны быть бронежилеты должны быть у спасателей. - говорит Клименко.

Напомним

Спасатель умер в больнице от ранений, полученных во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта, в результате чего количество погибших возросло до 21, еще более 70 получили ранения.