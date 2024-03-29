МВД: под вражеским ударом ночью были 10 регионов, за медпомощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок

В ночь на 29 марта российские войска атаковали ракетами и дронами 10 регионов Украины. Под ударом были энергетическая инфраструктура, гражданские объекты и частные дома. После вражеских атак за медицинской помощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома. Всего под ударом были 10 регионов. За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых - ребенок - написал Клименко в Telegram.

По его словам, в результате ударов рф разрушено около 10 частных домов, еще десятки - повреждены.

К ликвидации последствий ночных и утренних атак были привлечены более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС.

По словам Клименко, в эти минуты спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, с пострадавшими с ночи работают психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Дополнение

84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников типа Shahed и 26 ракет, были уничтожены украинскими средствами противовоздушной обороны во время массированной российской ракетной и дроновой атаки в ночь на 29 марта.